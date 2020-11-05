Москва, , 12:48 — REGNUM Внесённый в Госдуму проект закона о пожизненных гарантиях бывшим президентам не является новацией с точки зрения международной практики, заявил 5 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправданна», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно внесенному законопроекту, лишить бывшего главу государства неприкосновенности сможет Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене «или совершении иного тяжкого преступления». Обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.

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