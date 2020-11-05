Белград, , 12:49 — REGNUM Председатель правительства Сербии Анна Брнабич на пресс-конференции 4 ноября заявила, что ей не стыдно, что новый состава кабинета министров она формировала вместе с президентом Сербии Александром Вучичем. Она указала, что она, наоборот, гордится этим. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Анна Брнабич отметила, что она не страдает тщеславием, в котором её обвиняют СМИ. Она подчеркнула, что ей всё равно, как её называют в СМИ.

«Результаты работы правительства говорят сами за себя. В Сербии растут заработные платы и пенсии, снижается безработица. Хоть фикусом меня зовите. Как бы меня ни называли в СМИ, важно, чтобы мы продвигались вперед», — заявила Брнабич.

Она подчеркнула, что Сербия выходит победителем из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.