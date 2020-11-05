Москва, , 12:30 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп делает ставку на юридический формат, а его соперник Джо Байден на уличный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявила юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова.

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«Готов ли кто-то признать победу другого? Никто не готов. Более того, демократический штаб еще летом говорил о том, что никогда не признает своего поражения и будет идти до конца и выводить людей на улицы, — призвала не забывать Сазонова. — А штаб республиканцев делает ставку на юридические возможности разрешения ситуации, и уже сейчас Трамп и его команда юристов начинают исковую часть этого процесса. Они уже затребовали пересчет по ряду штатов так называемой средней Америки. Особенно проблемные штаты Мичиган, Висконсин. По многим штатам ничего не понятно. Поэтому сейчас Трамп делает ставку на юридический формат, а Байден — на уличный. Все понимают, что сейчас начнутся народные волнения».

Но, как подчеркнула Сазонова, положение Трампа небезнадежно.

«В Верховном суде имеет место республиканский перевес. И поскольку именно Верховный суд будет в конечном счете определять легитимность выборов, то у Трампа есть шансы победить», — сказала Сазонова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что администрация президента США Дональда Трампа уже ничего не сможет противопоставить эффективной стратегии Демократической партии по обеспечению победы Джо Байдена на выборах.

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