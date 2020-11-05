Варшава, , 12:29 — REGNUM Исследовательский институт IBRiS провел новое исследование общественного мнения в Польше на предмет популярности политических партий. Результаты опубликованы на портале Onet.pl.

Так, согласно опросу, рейтинг правящей консервативной партии «Право и справедливость» составляет всего 28,7%. Это самый низкий результат с 2015 года.

Консерваторам наступает на пятки главная оппозиционная сила — либералы из «Гражданской коалиции». Если бы выборы состоялись в настоящее время, они могли бы набрать 24,7% голосов.

В тройке лидеров оказалось движение Шимона Холовни «Польша 2050». В его поддержку высказались 11,3% респондентов.

5-процентный порог, позволяющий партии получить места в Сейме, также преодолели бы «Левые» с результатом в 7% голосов, а также «Конфедерация» и «Польская крестьянская партия», которым выразили симпатии по 5,1% опрошенных.

Опрос IBRiS был проведен 3 ноября с использованием метода телефонных стандартизированных компьютерных опросов. Исследуемая выборка составила 1100 человек — взрослые жители разных регионов Польши.