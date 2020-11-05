Сеул, , 12:30 — REGNUM Южная Корея и Финляндия договорились укреплять сотрудничество в сфере науки и технологий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

По их словам, 5 ноября состоялось шестое заседание совместного комитета по науке и технологиям, в рамках которого представители двух стран договорились продвигать совместные исследовательские проекты на тему сети шестого поколения 6G и разработки экологически чистых технологий, а также обмениваться информацией об углеродной нейтральности и эффективных мерах по сокращению потребления энергии.

Известно, что стороны намерены продолжить консультации для согласования проектов сотрудничества в области биотехнологий.