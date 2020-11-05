Москва, , 12:24 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретики о возможности приобретения белорусской стороной нефтяного месторождения в РФ нет.

«В этом вопросе пока нет конкретики, собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обратился с просьбой о возможном приобретении Минском месторождения нефти в РФ.

Во время ближайших переговоров лидеров двух стран этот вопрос после проработки будет более детально обсужден, сообщали в пресс-службе Лукашенко.

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