Атланта, США, , 12:24 — REGNUM Около 10 тыс. избирательных бюллетеней проголосовавших не на участках граждан США осталось пересчитать в округе Фултон, штат Джорджия, заявил 5 ноября директор местной избирательной комиссии Ричард Баррон, сообщает CNN.

По его словам, все голоса избирателей, пришедших лично на избирательные участки округа, уже посчитаны, остались только бюллетени граждан, проголосивших заочно или за рубежом.

Напомним, на данный момент в штате Джорджия небольшой отрыв наблюдается у кандидата-республиканца Дональда Трампа, за которого свои голоса отдали 49,6% (2 430 156) избирателей. В свою очередь, за кандидата-демократа отдали голоса 49,2% (2 407 589) избирателей штата.