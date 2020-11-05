Луганск, 5 ноября 2020, 12:23 — REGNUM Глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер прибыл в ЛНР. Об этом заявила представитель республики в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Кобцева, сообщил 5 ноября Луганский информационный центр.
Кобцева отметила, что в рамках визита стороны обсудят некоторые вещи, связанные с поставками гуманитарной помощи в ЛНР.
Напомним, 29 октября Донецк посетил 99-й гуманитарный конвой, направленный в республику МЧС России.
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