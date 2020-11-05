Луганск, , 12:23 — REGNUM Глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер прибыл в ЛНР. Об этом заявила представитель республики в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Кобцева, сообщил 5 ноября Луганский информационный центр.

«Господин Маурер приезжает уже в третий раз в Республику, и определенная отчётность непосредственно офиса МККК на нашей территории о выполненных работах, и мы проговариваем работу на перспективу», — рассказала она.

Кобцева отметила, что в рамках визита стороны обсудят некоторые вещи, связанные с поставками гуманитарной помощи в ЛНР.

Напомним, 29 октября Донецк посетил 99-й гуманитарный конвой, направленный в республику МЧС России.

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