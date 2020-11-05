Москва, , 12:19 — REGNUM После поражения на выборах президент США Дональд Трамп начнёт более гибко работать в различных политических форматах, чтобы укрепить свои позиции в Конгрессе. Об этом 5 ноября заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов на телеканале «Россия 24».

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«Он совершенно спокойно может возглавлять партию, войти в Сенат. В Сенате республиканцы, я думаю, удержат большинство, и через некоторое время Трамп может возглавить по крайней мере фракцию в Сенате», — заявил Морозов.

«Такое развитие событий будет ближе (действительности), чем если бы Трамп стал во главе уличных беспорядков», — указал он.