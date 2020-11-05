Киев, , 12:16 — REGNUM Украина видит поддержку идеи создания «Крымской платформы» и готовность принимать участие в проекте со стороны международных партнеров.

Об этом на брифинге 5 ноября заявил глава глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава дипломатии отметил, что работа по «крымскому направлению» не будет остановиться «ни на день» и увенчается международным саммитом, который пройдет в Киеве.

«Я уже могу сообщить, что этот саммит состоится в мае 2021 года… Очень сильно надеемся, что ситуация с пандемией на тот момент стабилизируется», — сказал Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что ранее первая заместитель министра иностранных дел УкраиныЭмине Джапарова заявила, что министерство уже ведет работу над итоговой декларацией потенциального саммита.

«Проект декларации, над которым мы сейчас работаем — фактически это будет основополагающий документ, который фиксирует политику Украины и политику тех стран, которые присоединятся к этому, по отношению к Крыму», — отметила она.