Минск, , 12:27 — REGNUM Государственные награды заслуженным деятелям различных сфер деятельности Белоруссии и генеральские погоны представителям высшего офицерского состава республики вручил в Минске в ходе торжественной церемонии во Дворце независимости президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 5 ноября сообщает агентство БелТА.

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Уточняется, что участие в церемонии приняли 40 человек, в числе которых работники предприятий агропромышленного комплекса и сферы обслуживания, учреждений образования, науки и спорта, а также представители армии и силовых структур.

«Вы не просто успешные люди. Вы строители, которые создают настоящее и будущее страны, будущее новых поколений белорусов», — заявил на церемонии Лукашенко.

Также он отметил, что то, что упорный созидательный труд — это источник благополучия и отдельной семьи, и государства, знает каждый здравомыслящий человек.

«Ваши профессиональные достижения — яркое тому подтверждение», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенко заявил, что белорусская милиция демонстрирует мягкое отношение к участникам протестных акций, происходящих на территории республики.