Москва, , 12:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сможет обрести влиятельное положение в Республиканской партии даже после поражения на выборах главы государства. Об этом 5 ноября заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов на телеканале «Россия 24».

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«Я думаю, что Трамп не пойдёт на крайние, близкие к революционным методам, меры. Он, скорее всего, начнёт вырабатывать для себя политическую позицию. И вот мы уже видим, что за Трампа проголосовало пол-Америки. Америка расколота на два лагеря, и мне кажется, что начнётся проработка вопроса о том, чтобы Трамп стал во главе Республиканской партии и интегрировался в политическую жизнь страны», — заявил Морозов.