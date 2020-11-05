Москва, , 12:15 — REGNUM Законопроект о неприкосновенности экс-президента РФ распространяется на его собственность и переписку. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября, это следует законопроекта члена Совфеда Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенинникова («Единая Россия»).

«Неприкосновенность президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку», — говорится в документе.

Также устанавливается, что «президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру».

Определена процедура и сроки отрешения от должности главы государства. Расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента.

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