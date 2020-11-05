Москва, , 12:11 — REGNUM Маловероятно, что президент США Дональд Трамп пойдёт на крайние меры в случае своего поражения на выборах. Об этом 5 ноября заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов на телеканале «Россия 24».

Трамп слоноподобный Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Я не думаю, что Трамп, если он проиграет в оставшихся округах, и будет явная победа Байдена, пойдёт на крайние меры», — заявил Морозов.

«Почему? Потому что у него не такая простая ситуация наступит — уже были заявления и Байдена, и руководящих лиц Демократической партии, что они будут разбираться с Трампом и по налогам, и по другим проблемам, которые не раз звучали в средствах массовой информации», —указал он.