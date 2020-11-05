Москва, , 12:09 — REGNUM Президент США Дональд Трамп имеет ресурс для того, чтобы противостоять демократам после объявления победы Джо Байдена на выборах главы государства. Об этом 5 ноября заявил генеральный директор сайта «Антифашист» Сергей Заворотный на телеканале «Россия 24».

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«Для этого у него есть огромная, колоссальная поддержка американцев. Мы видим уже стычки, которые пошли на улицах. Уже пока ещё не завершён подсчёт голосов, но уже улица начинает диктовать свои условия», — заявил Заворотный.

«Вот эти все столкновения указывают на то, что улица тоже включится в этот процесс подсчёта голосов», — указал он.

После завершения ночи выборов в США в американских городах начались столкновения с участием сторонников Трампа, Байдена и активистов BlackLivesMatter. В Нью-Йорке, например, полиция арестовала по крайней мере 20 человек, пытавшихся устроить беспорядки, кидая в полицейских мусор и разжигая огонь на улицах.