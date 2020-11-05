Тбилиси, , 12:11 — REGNUM Партия «Альянс патриотов Грузии» проведет 9 ноября акцию протеста в Кутаиси. Об этом, как передает «Общественное телевидение», сообщил журналистам один из лидеров партии Георгий Ломия.

«Альянс патриотов» продолжает борьбу, и поскольку борьба переместилась на улицы, естественно, мы тоже выходим и занимаем улицы. Подождем, как будут развиваться события, время от времени будем встречаться и разговаривать. Мы начинаем акции с Кутаиси, 9 ноября», — сказал Ломия.

Он добавил, что в партии планируют в дальнейшем постоянно проводить акции протеста раз в неделю или раз в десять дней. Ранее председатель «Альянса патриотов» Ирма Инашвили заявила, что партия проведет акцию протеста 7 ноября в Тбилиси, и призвала всех сторонников приехать туда.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали итоги голосования, объявленные ЦИК. Они выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

«Альянс патриотов» проводит свои акции отдельно, так как выступает резко против прозападного курса остальных оппозиционных партий.

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