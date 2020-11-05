Максим Исаев, 5 ноября 2020, 12:59 — REGNUM Всем известно, что большинство официальных лиц и наблюдателей в странах Европы молились о том, чтобы бывший вице-президент Джо Байден победил в нынешней президентской гонке. Пока такой исход исключать нельзя, но все же говорить о сокрушительной победе демократов уже не приходится. И подобное развитие событий может оказаться хуже, чем победа действующего президента США Дональда Трампа, пишет Мэтью Карничниг в статье, вышедшей 4 ноября в европейской версии издания Politico.

США и Евросоюз
США и Евросоюз
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«Если бы Дональд Трамп, президент, которого Европа любит ненавидеть, победил бы с большим отрывом, Европа, по крайней мере, могла бы с ясностью оценить имеющиеся у нее варианты и подготовить соответствующие планы», — указывает обозреватель.

Вместо этого США по-прежнему раздираемы внутренними противоречиями, что не только негативно сказывается на самой стране, но и ставит крест на надеждах ЕС на четкость будущего курса трансатлантических отношений. Безусловно, после тяжелых лет правления Трампа трансатлантические отношения должны неизбежно улучшиться с приходом к власти Байдена (а как же иначе?). Тем не менее амбициозная повестка дня, которую многие европейские лидеры надеялись реализовать по целому спектру вопросов — от экологической политики до торговли и обороны, уже кажется недосягаемой.

Джо Байден
Джо Байден
(сс) Gage Skidmore

Тому есть две причины: мало того, что у Байдена не будет сильного мандата, если он победит с минимальным отрывом, так еще и Конгресс, похоже, останется разделенным: демократы будут контролировать палату представителей, а республиканцы — сенат.

Обычно такое развитие событий называют «тупиком»: Байден окажется в той же ситуации, в которой находился на протяжении последних двух лет Трамп и из-за которой бывший президент Барак Обама не мог спокойно проводить свой курс во время своего правления. Без большинства в обеих палатах Конгресса ни один президент не может реализовать большую часть своей законодательной повестки дня, полагаясь вместо этого на исполнительные указы, которые могут быть отменены одним росчерком пера преемника.

Из-за такой ситуации для ЕС США перестают быть надежным партнером, когда дело доходит до реализации амбициозной глобальной повестки дня. Чтобы понять, что поставлено на карту, достаточно обратиться к ядерной сделке с Ираном, заключенной в 2015 году. Не имея демократического большинства в Сенате, Обама столкнулся с выбором: либо совсем отказаться от сделки, либо заключить соглашение, которое не будет иметь полной легитимности в соответствии с законодательством США. Он выбрал второй вариант. В результате соглашение, по которому ЕС и США вели переговоры с Ираном и другими мировыми державами в течение более десяти лет, было разорвано после того, как к власти пришел Трамп.

Та же самая ситуация сложилась и с Парижским климатическим соглашением: поскольку договор не получил поддержки Конгресса, Трампу не составило труда отказаться от него. Вот почему европейские лидеры надеялись, что Байден одержит уверенную победу, за которой последует электоральный успех демократов и в Конгрессе.

Действительно, многие опросы в преддверии дня выборов указывали на высокую вероятность такого развития событий, что питало в некоторых уголках континента надежды на «революцию» масштаба победы Рональда Рейгана в 1980 году, победы, которая вызвала резкое изменение курса в американской политике.

Рональд Рейган выступает перед Бранденбургскими воротами, 12 июня 1987 года
Рональд Рейган выступает перед Бранденбургскими воротами, 12 июня 1987 года

Уверенная победа Байдена могла бы позволить Вашингтону и его европейским союзникам реализовать широкую трансатлантическую повестку дня, которая, по мнению многих, необходима для обновления и переоформления альянса, особенно перед лицом все более острого вызова, исходящего от Китая. Но этому не суждено было случиться: хотя некоторые в ЕС, особенно в Германии, и дали понять, что заинтересованы в тому, чтобы попытаться реанимировать усилия по разработке трансатлантической сделки о свободной торговле. Возможно, оно не стоит того, чтобы на него затрачивать усилия, если следующий президент не сможет провести новый договор через Конгресс.

Европейских лидеров беспокоит вопрос о том, чего ждать через четыре года, даже если в этот раз президентом и станет демократ. Учитывая его возраст, Байден вполне мог бы стать президентом всего на один срок. Если на смену ему придет республиканец по образцу Дональда Трампа — весьма высоковероятное событие, учитывая нынешний политический климат в Америке, — зачем тратить силы на заключение сделок, которые могут испариться, как только заключивших их президент уйдет со своего поста?

Можно сказать, что у ЕС нет иного выбора, особенно когда речь идет о безопасности. Перед лицом «все более агрессивной России» Евросоюз нуждается в зонтике безопасности Америки больше, чем когда-либо после окончания холодной войны. Германия и другие страны сделают все, что в их силах, чтобы США по-прежнему обеспечивали безопасность европейских стран.

Тем не менее этот вопрос может оставаться источником напряженности в администрации Байдена, которая, как и Трамп, в ближайшие годы будет стремиться уделять больше внимания Китаю. Администрация Байдена, вероятно, последует примеру Трампа, подталкивая ЕС к тому, чтобы он взял на себя больше ответственности за собственную безопасность, хотя делаться это будет менее агрессивным тоном.

Польские солдаты поднимают флаг НАТО
Польские солдаты поднимают флаг НАТО
(сс) SSgt Ian Houlding GBR Army. NATO

С учетом того, что европейская экономика пострадала от пандемии, а аппетит населения к увеличению расходов на оборону в лучшем случае невелик, вопрос безопасности, кажется, неизбежно останется источником напряженности в трансатлантических отношениях.

Иными словами, даже если большинству политиков и наблюдателей в ЕС не терпится, чтобы Трамп поскорее ушел из Белого дома, вскоре может оказаться, что ситуация ничуть не изменилась, и опять, как и на протяжении последних двух лет, придется надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.