5 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Даже если большинству политиков и наблюдателей в ЕС не терпится, чтобы Трамп поскорее ушел из Белого дома, вскоре может оказаться, что ситуация ничуть не изменилась и опять, как и на протяжении последних двух лет, придется надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

Максим Исаев, , 12:59 — REGNUM Всем известно, что большинство официальных лиц и наблюдателей в странах Европы молились о том, чтобы бывший вице-президент Джо Байден победил в нынешней президентской гонке. Пока такой исход исключать нельзя, но все же говорить о сокрушительной победе демократов уже не приходится. И подобное развитие событий может оказаться хуже, чем победа действующего президента США Дональда Трампа, пишет Мэтью Карничниг в статье, вышедшей 4 ноября в европейской версии издания Politico.

США и Евросоюз Elionas2

«Если бы Дональд Трамп, президент, которого Европа любит ненавидеть, победил бы с большим отрывом, Европа, по крайней мере, могла бы с ясностью оценить имеющиеся у нее варианты и подготовить соответствующие планы», — указывает обозреватель.

Вместо этого США по-прежнему раздираемы внутренними противоречиями, что не только негативно сказывается на самой стране, но и ставит крест на надеждах ЕС на четкость будущего курса трансатлантических отношений. Безусловно, после тяжелых лет правления Трампа трансатлантические отношения должны неизбежно улучшиться с приходом к власти Байдена (а как же иначе?). Тем не менее амбициозная повестка дня, которую многие европейские лидеры надеялись реализовать по целому спектру вопросов — от экологической политики до торговли и обороны, уже кажется недосягаемой.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Тому есть две причины: мало того, что у Байдена не будет сильного мандата, если он победит с минимальным отрывом, так еще и Конгресс, похоже, останется разделенным: демократы будут контролировать палату представителей, а республиканцы — сенат.

Обычно такое развитие событий называют «тупиком»: Байден окажется в той же ситуации, в которой находился на протяжении последних двух лет Трамп и из-за которой бывший президент Барак Обама не мог спокойно проводить свой курс во время своего правления. Без большинства в обеих палатах Конгресса ни один президент не может реализовать большую часть своей законодательной повестки дня, полагаясь вместо этого на исполнительные указы, которые могут быть отменены одним росчерком пера преемника.

Из-за такой ситуации для ЕС США перестают быть надежным партнером, когда дело доходит до реализации амбициозной глобальной повестки дня. Чтобы понять, что поставлено на карту, достаточно обратиться к ядерной сделке с Ираном, заключенной в 2015 году. Не имея демократического большинства в Сенате, Обама столкнулся с выбором: либо совсем отказаться от сделки, либо заключить соглашение, которое не будет иметь полной легитимности в соответствии с законодательством США. Он выбрал второй вариант. В результате соглашение, по которому ЕС и США вели переговоры с Ираном и другими мировыми державами в течение более десяти лет, было разорвано после того, как к власти пришел Трамп.

Та же самая ситуация сложилась и с Парижским климатическим соглашением: поскольку договор не получил поддержки Конгресса, Трампу не составило труда отказаться от него. Вот почему европейские лидеры надеялись, что Байден одержит уверенную победу, за которой последует электоральный успех демократов и в Конгрессе.

Действительно, многие опросы в преддверии дня выборов указывали на высокую вероятность такого развития событий, что питало в некоторых уголках континента надежды на «революцию» масштаба победы Рональда Рейгана в 1980 году, победы, которая вызвала резкое изменение курса в американской политике.

Рональд Рейган выступает перед Бранденбургскими воротами, 12 июня 1987 года

Уверенная победа Байдена могла бы позволить Вашингтону и его европейским союзникам реализовать широкую трансатлантическую повестку дня, которая, по мнению многих, необходима для обновления и переоформления альянса, особенно перед лицом все более острого вызова, исходящего от Китая. Но этому не суждено было случиться: хотя некоторые в ЕС, особенно в Германии, и дали понять, что заинтересованы в тому, чтобы попытаться реанимировать усилия по разработке трансатлантической сделки о свободной торговле. Возможно, оно не стоит того, чтобы на него затрачивать усилия, если следующий президент не сможет провести новый договор через Конгресс.

Европейских лидеров беспокоит вопрос о том, чего ждать через четыре года, даже если в этот раз президентом и станет демократ. Учитывая его возраст, Байден вполне мог бы стать президентом всего на один срок. Если на смену ему придет республиканец по образцу Дональда Трампа — весьма высоковероятное событие, учитывая нынешний политический климат в Америке, — зачем тратить силы на заключение сделок, которые могут испариться, как только заключивших их президент уйдет со своего поста?

Можно сказать, что у ЕС нет иного выбора, особенно когда речь идет о безопасности. Перед лицом «все более агрессивной России» Евросоюз нуждается в зонтике безопасности Америки больше, чем когда-либо после окончания холодной войны. Германия и другие страны сделают все, что в их силах, чтобы США по-прежнему обеспечивали безопасность европейских стран.

Тем не менее этот вопрос может оставаться источником напряженности в администрации Байдена, которая, как и Трамп, в ближайшие годы будет стремиться уделять больше внимания Китаю. Администрация Байдена, вероятно, последует примеру Трампа, подталкивая ЕС к тому, чтобы он взял на себя больше ответственности за собственную безопасность, хотя делаться это будет менее агрессивным тоном.

Польские солдаты поднимают флаг НАТО (сс) SSgt Ian Houlding GBR Army. NATO

С учетом того, что европейская экономика пострадала от пандемии, а аппетит населения к увеличению расходов на оборону в лучшем случае невелик, вопрос безопасности, кажется, неизбежно останется источником напряженности в трансатлантических отношениях.

Иными словами, даже если большинству политиков и наблюдателей в ЕС не терпится, чтобы Трамп поскорее ушел из Белого дома, вскоре может оказаться, что ситуация ничуть не изменилась, и опять, как и на протяжении последних двух лет, придется надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.