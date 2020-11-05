5 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Если президентом США станет Джо Байден, «культурное давление» Брюсселя на Варшаву только усилится и будет дополнено со стороны Вашингтона. И тогда получится, что освободившаяся 30 лет назад от «советского коммунизма» Польша столкнется с натиском уже «американского коммунизма», более авторитарного и беспощадного. Консервативным полякам в этой ситуации остается лишь молиться за победу Дональда Трампа.

Станислав Стремидловский, , 12:05 — REGNUM



США определяются с победителем президентской гонки, что, очевидно, займет еще какое-то время. Но в Польше вибрируют уже сейчас. Правящий лагерь во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) предпринимает усилия доказать полякам, что даже в случае победы кандидата от демократов Джо Байдена в отношениях Варшавы с Вашингтоном ничего не изменится.

«Интересы США во многом совпадают с интересами Польши, — заявляет в интервью газете Rzeczpospolita заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. — Это включает в себя сдерживание России, поддержание прочных трансатлантических связей, несмотря на растущий скептицизм по поводу этого сотрудничества в других европейских странах, и, наконец, серьезные американские экономические интересы в Центральной Европе. Демократы также очень хорошо понимают это, что заметно хотя бы по жесткому отношению Конгресса США к проекту «Северный поток — 2», законы о санкциях против России имели поддержку Конгресса». Подстраховывается и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. В беседе с газетой Dziennik Gazeta Prawna он подчеркивает, что «нам удалось заложить прочную основу для польско-американского сотрудничества, которое основано не только на личных отношениях с президентом США Дональдом Трампом». Однако Щерский допускает, что в случае победы Джо Байдена произойдет разворот Вашингтона в сторону Берлина и Парижа, что станет «существенным» фактором для Варшавы.

«Право и Справедливость» сейчас оказалась в непростой для себя ситуации. Никто не забыл, как на протяжении последних четырех лет она делала ставку исключительно на Трампа, игнорируя американских демократов. Партийная пресса убеждала аудиторию в том, что в 2016 году победу республиканцу принесли голоса американской Полонии и она же сыграет ведущую роль в 2020 году. Одновременно бурным негодованием встречались реплики Байдена о проблемах в Польше с ЛГБТ и помещение ее в одну лигу с Белоруссией и Венгрией. Впрочем, при всем важности личных отношений их не стоит переоценивать, и правы те, кто говорит, что государствами движут в первую очередь интересы. Поэтому ни Байден, ни претендент на пост вице-президента Камала Харрис — это еще не угроза. Проблема для PiS и ее сторонников заключается в настроениях самой Демократической партии США, ее левом повороте и росте симпатий к радикальным неомарксистским идеям. Консервативных поляков, голосующих за «Право и Справедливость», больше всего беспокоит эта тенденция, которая может привести к тому, что Польша вновь окажется под «коммунистическим прессом», только уже не советским, а американским.

В конце концов, Трамп залез всего лишь в кошелек поляков, но не в их душу. Президент обеспечил своим спонсорам из числа газовиков долгосрочное соглашение о поставках американского СНГ в Польшу. Он продал Варшаве истребители F-35, батареи Patriot и ракеты Himars на несколько миллиардов долларов. На льготных условиях будет осуществляться нахождение на польской территории американского воинского контингента. Вице-президент США Майк Пенс смог добиться от правительства Польши отказа от идеи введения цифрового налога, который бы взымался с американских корпораций. Наконец, в скором времени польский Сейм должен принять законодательные поправки, которые исключать для китайской компании Huawei возможность участвовать в тендерах на создание сети 5G. Большую часть из перечисленного демократическая администрация вряд ли будет пересматривать, проблемы могут возникнуть разве что у нефтегазового сектора США. Но она явно добавит и другое — продвижение своих «ценностей» в виде гендерных идеологий, либерализации абортов, поддержки сексуальных меньшинств, борьбы с различными «неравенствами» и Церковью. То есть все то, против чего выступает «Право и Справедливость» и что недопустимо для ее электората.

Глава PiS Ярослав Качиньский не так давно уже обвинял Брюссель в том, что у поляков хотят отнять «культурный суверенитет». Он говорил, что во времена Польской Народной Республики, когда «Варшава полностью подчинялась Москве», поляки обладали большей свободой. Хотя руководство СССР не признавало фермеров и Католическую церковь, в Польше они имели место. А «сегодня институты ЕС, различные его чиновники, какие-то политики, которых поляки никогда никуда не выбирали, требуют, чтобы мы верифицировали всю нашу культуру и отвергли все, что для нас важно, потому что им так хочется», подчеркивал Качиньский. Если президентом США станет Байден, «культурное давление» Брюсселя на Варшаву только усилится и будет дополнено со стороны Вашингтона. И тогда получится, что освободившаяся 30 лет назад от «советского коммунизма» Польша столкнется с натиском уже «американского коммунизма», более авторитарного и беспощадного. Консервативным полякам в этой ситуации остается лишь молиться за победу Трампа.