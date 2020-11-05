Москва, , 12:05 — REGNUM Законопроект о повышенных штрафах для чиновников за игнорирование запросов СМИ, отписки и ложь внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас если чиновник игнорирует официальный запрос СМИ, то он может отделаться штрафом в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Предлагается повысить размер штрафа — и установить предел в 50 тыс. рублей.

Авторы также предлагают ввести наказание за неправомерный отказ в предоставлении информации, за срыв сроков подготовки ответа, предоставление заведомо недостоверной информации по запросам граждан или адвокатов. Штраф может составить от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.