Москва, , 12:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о нарушениях на выборах главы государства, и останавливаться на одной лишь констатации не собирается. Об этом 5 ноября заявил генеральный директор сайта «Антифашист» Сергей Заворотный на телеканале «Россия 24».

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«То, что говорит Трамп — он отчасти прав. Уже поданы иски в штатах Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Висконсин», — заявил Заворотный.

«Иски поданы от штаба, потому что бросил он свою самую передовую пехоту. Дал команду (адвокату президента) Джулиани, который будет оформлять эти иски, вести все эти юридические споры», — указал он.

Байдену до победы осталось набрать голоса всего нескольких выборщиков, однако действующий президент США продолжит борьбу, уверен эксперт.

«Трамп, мне кажется, будет вести эту битву до последнего голоса. За каждый голос, за каждый штат», — указал он.