Москва, , 11:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, заявляя о возможных фальсификациях на выборах главы государства, апеллирует к памяти народа о том, насколько часто в Америке имели место такие фальсификации. Об этом 5 ноября в своем Телеграмм-канале написал социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

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«Избирательная система США одна из самых отсталых в мире. Система выборщиков, кстати, специально была придумана отцами-основателями, чтобы оградить элиту от посягательств слишком буйно разросшейся в годы революции плебейской демократии, — написал Кагарлицкий. — По сравнению с сегодняшней Францией или Германией выборы в Америке — это как старый «запорожец» рядом с последней маркой «мерседеса». В Америке существует давняя традиция электоральных фальсификаций. Причем в основном со стороны демократов. Хотя и республиканцы несколько раз отличились — вспомним скандал с избранием Джорджа Буша-младшего. Высказывая сомнения в честности выборов, Дональд Трамп апеллирует именно к этой памяти».

Как полагает Кагарлицкий, вполне возможно, что некоторое количество реальных подтасовок будет выявлено.

«Что непременно повлияет и на решение Верховного Суда. Но и сам Верховный Суд, члены которого назначаются пожизненно, является олигархической структурой, в беспристрастность которой совершенно не верят сами американцы», — добавил социолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, группа из более чем 150 сторонников действующего президента США Дональда Трампа собралась у избирательной комиссии округа Марикопа, штат Аризона, скандируя «Считайте голоса».

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