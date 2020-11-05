Москва, , 11:58 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв не ожидает серьезных перемен на американо-российском направлении после подведения итогов выборов президента США.

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«Большинство экспертов — и я с ними соглашусь — именно на российском направлении не ожидает серьезных перемен, во всяком случае, в лучшую сторону», — отметил Косачёв в Facebook.

При этом, по его мнению, определенные изменения в политике в целом будут. Например, указал сенатор, кандидат от демократов Джо Байден уже пообещал, что в случае его победы США вернутся в Парижское соглашение по климату: «ровно через 77 дней администрация Байдена вновь присоединится к нему».

Но его негативный настрой по отношению к России общеизвестен, а, кроме того, практически все репрессивные меры в отношении России принимались обеими партиями в Конгрессе консенсусно, напомнил Косачёв.

«И хотя республиканцы, похоже, могут удержать небольшое большинство в Сенате, на наших двусторонних связях это никак не скажется: слишком многое должно измениться в умах на Капитолии, и даже смены администрации Белого дома для этого недостаточно», — рассуждает сенатор.

Однако, считает парламентария, уход из основной повестки «российского вмешательства» может оказаться если не позитивным, то по крайней мере стабилизирующим фактором, который более не будет использоваться оппонентами во внутриполитических склоках. Уже немало по нынешним временам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в США проходят выборы президента, в гонке участвуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.