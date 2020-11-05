Париж, , 11:59 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан раскритиковал «агрессивные, даже ненавистнические высказывания» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении Франции.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая на радиостанции Europe 1 в четверг, 5 ноября, глава французского МИД осудил «агрессивные, даже ненавистнические высказывания, которые регулярно произносит президент Эрдоган».

«Это неприемлемо», — добавил министр.

Напомним, 3 ноября Ле Дриан осудил осквернение мемориала, посвященного памяти геноцида армянского народа в начале XX века в Турции, на фоне эскалации нагорнокарабахского конфликта.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Франции высказался об осквернении мемориала геноцида армян