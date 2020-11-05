Подгорица, , 11:56 — REGNUM Лидер партии «Настоящая Черногория» и депутат черногорского парламента Марко Милачич 5 ноября обратился открытым письмом к патриарху Сербской православной церкви Иринею с просьбой назначить епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия новым митрополитом Черногорско-Приморским.

Милачич напомнил патриарху о том, что владыка Иоаникий боролся вместе с упокоившимся митрополитом Амфилохием и черногорским народом за права Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории.

«В сербской православной церкви существует устоявшаяся процедура выбора нового митрополита, но я Вас прошу учесть и то, что народ Черногории уже выбрал своего будущего митрополита», — цитирует телеканал Н1 письмо патриарху, которое Милачич опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, что в мае черногорская полиция задержала епископа Иоанникия вместе с еще девятью священниками СПЦ на срок до 72 часов. Поводом для задержания стало то, что епископ провел в соборе города Никшич богослужение, на которое собрались граждане, несмотря на запрет массовых собраний, действующий во время эпидемии коронавируса.

Владыка Иоанникий после смерти митрополита Амфилохия временно возглавил митрополию Черногорско-Приморскую СПЦ.

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