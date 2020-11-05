Москва, , 11:54 — REGNUM Демократической партии США не удалось быстро сломить сопротивление Дональда Трампа и его сторонников, и теперь это политическое противостояние растянется надолго. Об этом 5 ноября заявил генеральный директор сайта «Антифашист» Сергей Заворотный на телеканале «Россия 24».

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"Трамп отчаянно сопротивляется. Дело в том, что блицкриг демократов, на который они рассчитывали, огромная машина, которая была задействована — пресса полностью подконтрольна, на Байдена работало всё «глубинное государство», и это серьёзный фактор», — заявил Заворотный.

«И эта гигантская машина, гигантская пропаганда не сработала. Давайте сделаем главный вывод — Америка расколота настолько серьёзно, что на многие годы ей будет не до выборов. Она погружается в нескончаемые юридические баталии», — указал он.