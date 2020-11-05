Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Результаты выборов, которые прошли в США 3 ноября, могут оказаться критическими для этой страны ‑ и такое развитие событий очень вероятно при любом победителе. Об этом пишет нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман в своем твиттере.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

«Как и многое из того, что произошло при Трампе, попытки украсть результаты выборов одновременно комичны и зловещи. Байден почти наверняка выиграл. Но Трамп все еще может украсть эти выборы. Если он это сделает, той Америке, которую мы знаем, конец. Неужели они готовы зайти так далеко?», — рассуждает Кругман.

Кроме того, экономист указывает на «явное расхождение интересов между Трампом и республиканским Сенатом». Трампу, по мнению Кругмана, грозит не только унижение, но, вероятно, личное разорение, поскольку его доходы иссякают, а кредиторы требуют платить по долгам. А республиканцы Сената, с другой стороны, получают власть без всякой ответственности. В случае избрания Джо Байдена «они могут саботировать его на каждом шагу, а затем обвинить его в результатах. Он попытается объяснить, что происходит, но примут ли это избиратели?».