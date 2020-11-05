Сеул, , 11:58 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост уровня поддержки политики главы государства. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведённого со 2 по 4 ноября среди 1504 человек, за неделю уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина вырос на 0,7%, до 45,6%.

Известно, что уровень поддержки вновь вырос спустя две недели спада. Не одобряют деятельность главы государства 49,6%, что на 1,3% меньше, чем неделю назад. От ответа воздержались 4,8% опрошенных.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» сократился на 0,1%, до 34,7%, а партии сила народа — на 1,2%, до 27,7%. Между тем, уровень поддержки партии Открытой демократической партии и Народной партии составил 7%, Партии справедливости — 5,8%.