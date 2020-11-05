Токио, , 11:49 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын уже в начале следующего года может получить звание генералиссимуса. Об этом депутатов национального парламента на состоявшемся на днях закрытом заседании проинформировало руководство южнокорейской разведки.

Как уточняется в японской газете Asahi, очередное воинское звание северокорейскому лидеру будет присвоено на съезде Трудовой партии Кореи (ТПК), проведение которого намечено на январь 2021 года.

Отмечается, что пока у лидера КНДР имеются только маршальские погоны.

Как сообщало ИА REGNUM, звание генералиссимуса посмертно в феврале 2021 года было присвоено лидеру КНДР Ким Чен Иру, скончавшемуся 17 декабря 2011 года. До этого в КНДР лишь один человек имел столь высокое звание — отец Ким Чен Ира Ким Ир Сен, который удостоился чина ещё при жизни.