Москва, , 11:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп имеет минимальные шансы на победу в выборах. Об этом 5 ноября заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов на телеканале «Россия 24».

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«Минимум шансов сегодня у республиканцев, у Трампа. И поэтому я полагаю, что нужно уже прогнозировать внешнюю и внутреннюю политику Соединённых Штатов, на которую, в общем-то, будет влиять фактор нового президента, которым станет Джо Байден», — заявил Морозов.

По его мнению, демократам удалось успешно организовать голосование таким образом, чтобы обеспечить преимущество Байдена.

«На мой взгляд, остановить подсчёт голосов тех, которые пришли не только после 20 часов, но и по почте уже невозможно. Отрыв, который демократы создали Байдену, уже критический», — отметил он.