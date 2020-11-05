Москва, , 11:41 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа уже ничего не сможет противопоставить эффективной стратегии Демократической партии по обеспечению победы Джо Байдена на выборах. Об этом 5 ноября заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов на телеканале «Россия 24».

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"Мне кажется, уже машина подсчёта голосов, которые пришли по почте, раскручена так, что… администрация Трампа и его избирательный штаб пытаются, конечно, как-то повлиять на эту тенденцию, но, на мой взгляд, остановить подсчёт голосов тех, которые пришли не только после 20 часов, но и по почте — уже невозможно», — заявил Морозов.

«Отрыв, который демократы обеспечили Байдену, уже критический», — указал он.