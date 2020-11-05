Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Группа из более чем 150 сторонников действующего президента США Дональда Трампа собралась у избирательной комиссии округа Марикопа, штат Аризона, скандируя «Считайте голоса», сообщает 5 ноября The New York Times.

Акция, некоторые участники которой замечены с оружием, проходит на фоне продолжающегося процесса подсчета голосов состоявшихся накануне выборов президента США. По заявлениям издания, предварительные результаты по штату показывают отрыв бывшего вице-президента США Джо Байдена.

«Байден может одержать верх в Аризоне, лишь пойдя на махинации», — заявил участник акции 67-летний сварщик Джим Уильямс.

«Я не соглашусь на победу Байдена. Я не хочу жить под контролем коммунистов», — добавил он.

Издание напоминает, что в последней раз кандидат-демократ одерживал верх в штате в 1996 году, когда на выборах победил Билл Клинтон, однако с изменением демографии Аризона превратилась в колеблющийся штат.

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