Вашингтон, 5 ноября 2020, 11:37 — REGNUM Группа из более чем 150 сторонников действующего президента США Дональда Трампа собралась у избирательной комиссии округа Марикопа, штат Аризона, скандируя «Считайте голоса», сообщает 5 ноября The New York Times.
Акция, некоторые участники которой замечены с оружием, проходит на фоне продолжающегося процесса подсчета голосов состоявшихся накануне выборов президента США. По заявлениям издания, предварительные результаты по штату показывают отрыв бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Издание напоминает, что в последней раз кандидат-демократ одерживал верх в штате в 1996 году, когда на выборах победил Билл Клинтон, однако с изменением демографии Аризона превратилась в колеблющийся штат.
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