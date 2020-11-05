Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Голосования на выборах президента США, которое состоялось 3 ноября, было напряжённым и конкурентным с высокой степенью вовлеченности работников избирательных органов и граждан в условиях большой правовой неопределённости и крайне поляризованной политической среды, подпитываемой агрессивной предвыборной риторикой. Об этом говорится в заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, миссия которой наблюдает за выборами и подсчётом голосов в США.

В опубликованном накануне, 4 ноября, заявлении отмечается, что миссия наблюдателей, осуществляемая совместно Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеей ОБСЕ, пришла к выводу, что всеобщие выборы 3 ноября были конкурентными и хорошо организованными, несмотря на многочисленные проблемы, вызванные пандемией COVID-19.

«В то же время кампания характеризовалась глубоко укоренившейся политической поляризацией, которая часто затушёвывала более широкие политические дебаты и включала необоснованные обвинения в систематических фальсификациях», — подчеркивают наблюдатели.

Как заявил глава миссии наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Михаэль Георг Линк, «безосновательные утверждения о систематических фальсификациях, особенно со стороны действующего президента, в том числе в ночь выборов, наносят ущерб общественному доверию к демократическим институтам».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчёт голосов продолжается до сих пор. Ранее кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что он побеждает в достаточном количестве штатов, чтобы набрать необходимые для победы 270 голосов членов коллегии выборщиков.