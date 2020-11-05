Сеул, , 11:20 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям Филиппин, пострадавшим от тайфуна «Гони». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, власти страны выделят на гуманитарную помощь $200 000. Помощь будет оказана через Красный Крест Филиппин.

В МИД Южной Корее отметили, что в правительстве Южной Кореи также выразили надежду на то, что финансовая поддержка поможет пострадавшим быстрее вернуться к повседневной жизни.

По данным внешнеполитического ведомства, в результате тайфуна «Гони» на Филиппинах погибли более 20 человек, еще более 370 тыс. Человек остались без крова.