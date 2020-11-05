Москва, , 11:11 — REGNUM Законопроект об обеспечении неприкосновенности экс-президента РФ внесен в Госдуму, заявил инициативы глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас. Расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента.

Лишить бывшего главу государства неприкосновенности сможет Совфед и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене «или совершении иного тяжкого преступления». Обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.

Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда о лишении неприкосновенности должны принять две трети от общего числа парламентариев обеих палат по инициативе не менее одной трети парламентариев.

Сейчас экс-президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им во время исполнения президентских полномочий. Его также нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть, если дела связаны с обязанностями руководителя страны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуму внесен законопроект, которым уточняется, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий.

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