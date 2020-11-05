Белград, , 11:11 — REGNUM Патриарх Сербской православной церкви Ириней заражен коронавирусом и находится в больнице в Белграде. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба СПЦ.

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Отмечается, что патриарх Ириней был протестирован на наличие вируса методом PCR. Несмотря на то, что тест положительный, патриарх не имеет выраженных симптомов коронавирусной инфекции и находится в удовлетворительном состоянии, подчеркивается в сообщении.

С патриархом Иринеем 5 ноября по телефону переговорил президент страны Александр Вучич. Он пожелал главе Сербской православной церкви быстрого выздоровления и крепкого здоровья, передает телеканал РТС.

Напомним, что ранее в Подгорице от последствия заболевания, вызванного коронавирусом, скончался митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий.