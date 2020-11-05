Москва, , 11:10 — REGNUM Если действующий глава Белого дома Дональд Трамп победит на выборах президента США, то в скором времени не исключена его очередная встреча с лидером КНДР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов.

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"Если Трамп сохранит за собой пост президента США, то я усиления напряженности на Корейском полуострове не вижу. Потому что Трамп скорее получит возможность в чем-то развязать себе руки, — сказал Асмолов. — И хотя он по-прежнему будет сталкиваться с очень серьезным противодействием по северокорейскому направлению, возможно, что будут сделаны некоторые дополнительные шаги, хотя бы на уровне еще одной встречи, которая может быть чисто символической, а может иметь за собой какие-то реальные последствия. Есть некий шанс, что нынешний уровень региональной разрядки, когда де-факто КНДР соблюдает мораторий на ядерные испытания и пуски МБР, будет продолжаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Асмолов рассказал, какой может быть политика кандидата в президенты США Джо Байдена в отношении КНДР.

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