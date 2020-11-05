Москва, , 11:08 — REGNUM Если кандидат в президенты США Джо Байден станет главой Белого дома, то нет 100-процентной вероятности того, что он станет полностью повторять политику прежнего президента Америки Барака Обамы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов.

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«100-процентной вероятности того, что Байден будет полностью повторять политику Барака Обамы, нет, потому что за эти четыре года ситуация изменилась с точки зрения уровня развития северокорейской экономики и северокорейской ядерной программы, — сказал Асмолов. — Да, весьма вероятно, что первое время своего правления Байден будет демонстрировать то, что его политика радикально отличается от политики Трампа. Вопрос в том, насколько столкновение с реальностью скорректирует эти планы. И весь вопрос в дееспособности и интеллектуальных возможностях американского президента. Либо в том, кто будет принимать решения за его спиной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден пообещал, что если он станет главой Белого дома, то встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном может состояться только при условии, что тот согласится сократить ядерный потенциал страны.

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