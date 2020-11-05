Минск, , 11:08 — REGNUM Обслуживающие Александра Лукашенко «идеологи» и «политтехнологи» сработали из рук вон плохо, вложив в его уста ложь и клевету на Католическую церковь. Об этом 3 ноября заявил генеральный викарий Минско-Могилёвской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий.

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Оценивая скандальные заявления Лукашенко на тему деятельности Католической церкви во время состоявшихся 2 ноября переговоров с главой Белорусского экзархата РПЦ — митрополитом Минским и Заславльским Вениамином, католический священник отметил, «что это не только и не столько слова одного человека, сколько слова, подготовленные и вложенные в его уста определёнными «идеологами» и «политтехнологами», которые готовили эту встречу».

«Хочу отметить, что эти «идеологи» и «политтехнологи» поработали очень слабо, и им можно натянуть слабенькую двойку с минусом по десятибалльной системе. Может, они хотели дискредитировать Александра Лукашенко в глазах общества? Или не соответствуют занимаемым должностям?» — задал ксёндз риторические вопросы.

Лукашенко нашёл для католического митрополита Тадеуша Кондрусевича, которому отказано в возвращении в Белоруссию, лишь «слова оскорблений и клеветы», констатировал Кособуцкий. Он подчеркнул: «Этот фейк представляет собой абсолютно ничем не обоснованную ложь, которая не выдержала никакой критики. Это политическая игра и не более».

Католический епископ отметил также, что вопрос деятельности в Белоруссии иностранных священников был «всегда темой шантажа и давления на Костёл», что и проявилось снова 2 ноября.

«Католическая церковь сегодня выступает против насилия, изнасилований, издевательств и пыток людей, особенно молится за политзаключённых, выступает против репрессий и преследований, против нарушений прав человека, унижения человеческого достоинства, против увольнения с работы или исключения из учебного заведения за взгляды, не совпадающие с официальной идеологией. Костёл призывает к единству, солидарности, поддержке друг друга, к тому, чтобы быть одним народом, нацией. Костёл молится за тех, кто отдает и выполняет преступные приказы против народа … А всё это в нашей стране сегодня считается чем-то плохим, — сообщил генеральный викарий Минско-Могилёвской католической архидиоцезии. — Поэтому надо было плюнуть на Католическую церковь и полить её грязью. Запугать, объявить следующий шаг в преследовании (тема иностранных священников)».

Рассказывая на своей странице в Facebook о причине вручения верительных грамот апостольским нунцием (послом Ватикана) фактическому руководителю Белоруссии, католический епископ сослался на дипломатический протокол.

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