Джакарта, , 10:59 — REGNUM Обозреватель военного ведомства Индонезии Бени Сукадис считает, что запрет на покупку американских истребителей F-35 не окажет существенного влияния на страну, сообщает CNN Indonesia.

По словам военного обозревателя, для Индонезии нет необходимости обладать истребителями Lockheed Martin последнего поколения.

«Ничего не случится с Индонезии, если государство не купит F-35», — заявил Бени Сукадис.

По его словам, у правительства США были свои собственные расчеты, не рекомендовать Индонезии покупать истребители F-35, а предложить истребители F-16 Viper.

«Индонезия считает, что существует потенциальная угроза с севера, поэтому ей необходимо военное оборудование, которое может сдерживать эти угрозы», — пояснил Бени Сукадис, добавив, что угроза с севера связана с ситуацией в Южно-Китайском море.

Как сообщало ИА REGNUM, в США заявили, что Индонезия не может владеть истребителями F-35, самолетами пятого поколения Lockheed Martin.

Подробнее в материале: Посол Индонезии в США: страна не может владеть истребителями F-35

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