Вашингтон, 5 ноября 2020, 10:58 — REGNUM Избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа потребовал приостановить подсчёт голосов в штате Пенсильвания. Как заявил заместитель руководителя штаба Джастин Кларк, соответствующий иск подан в суд.
Он пояснил, что такое решение принято из-за «отсутствия прозрачности». Клар пояснил, что таким образом предвыборный штаб Трампа пытается помешать демократам, работающим в избирательных комиссиях, «скрыть подсчёт процесс подсчёта голосов и обработки бюллетеней от наблюдателей — республиканцев».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном вбросе бюллетеней за демократа Джозефа Байдена в ряде ключевых штатов. Избирательный штаб республиканца и действующего главы Белого дома уже потребовал пересчёта голосов в Мичигане, Висконсине и Джорджии. Также стало известно о возможной подаче исков в связи с подсчётом голосов в штатах Аризона и Невада.
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