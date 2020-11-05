Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа потребовал приостановить подсчёт голосов в штате Пенсильвания. Как заявил заместитель руководителя штаба Джастин Кларк, соответствующий иск подан в суд.

Он пояснил, что такое решение принято из-за «отсутствия прозрачности». Клар пояснил, что таким образом предвыборный штаб Трампа пытается помешать демократам, работающим в избирательных комиссиях, «скрыть подсчёт процесс подсчёта голосов и обработки бюллетеней от наблюдателей — республиканцев».

Читайте также: Трамп считает себя победителем на выборах в четырёх ключевых штатах США

«Кампания Трампа требует временно приостановить подсчёт голосов до тех пор, пока не будет нормального уровня прозрачности, и республиканцы не смогут убедиться в том, что подсчёт голосов идёт открыто и по закону», — пояснил Кларк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном вбросе бюллетеней за демократа Джозефа Байдена в ряде ключевых штатов. Избирательный штаб республиканца и действующего главы Белого дома уже потребовал пересчёта голосов в Мичигане, Висконсине и Джорджии. Также стало известно о возможной подаче исков в связи с подсчётом голосов в штатах Аризона и Невада.

Читайте ранее в этом сюжете: Штаб Трампа может подать иски из-за подсчёта голосов ещё в двух штатах