Москва, , 10:47 — REGNUM Если отрешиться от личных симпатий и антипатий, то можно сделать первые выводы относительно выборов в США. заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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«1. Если Байден — то это президент одного срока. И дело даже не в возрасте.

Уже понятно, что страной руководят люди, застрявшие в прошлом веке и неспособные управлять новыми социальными рисками.

На следующих выборах в США мы увидим основных кандидатов лет на 20−30 моложе.

2. Элита США не смогла договориться о рамках приличия. Оказалось, что накопившиеся противоречия огромны не только среди населения, но и среди элиты.

3. Легитимность результатов поставлена под огромное сомнение, что отразится и на легитимности многих других действий США.

4. США вступили в период нестабильности, который продлится лет 10−15. Что в общем на руку и Европе, и Китаю и России», — высказал свое мнение политолог, комментируя предварительные итоги выборов президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным у Джо Байдена, 238 выборщиков, у Дональда Трампа — 213. Они оба имеют ещё шансы стать победителями выборов президента США.

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