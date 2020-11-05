5 ноября 2020 | Время чтения 15 мин

Анатолий Кошкин, , 10:48 — REGNUM В последнее время в зарубежных и российских СМИ с нескрываемой озабоченностью фиксируется быстрое превращение японского государства в военную державу. В отдельных изданиях прямо говорится, что за исключением ядерного оружия японские армия и флот уже превосходят боевые возможности дальневосточной группировки Вооруженных сил РФ (анализ соотношения сил см. «Военно-промышленный курьер», 3 ноября 2020 г.). В связи с этим вниманию читателей предлагается очерк, в котором рассказывается, как поверженная во Второй мировой войне Япония вновь нарастила «военные мускулы».

Флаг Японии

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2 сентября 1945 г. в Токийском заливе на американском линкоре «Миссури» представители правительства и командования Японии подписали Акт о безоговорочной капитуляции. С этого момента вся полнота власти в Стране восходящего солнца переходила к главнокомандующему оккупационными войсками в Японии генералу армии США Дугласу Макартуру.

К изучению будущей политики в отношении поверженной в войне Японии американцы приступили уже через десять месяцев после японского нападения на Пёрл-Харбор. С этой целью в Государственном департаменте США был создан специальный орган — Комитет послевоенных программ (Post war programs committeе) под председательством госсекретаря Корделла Хэлла. Одним из центральных вопросов довольно острой дискуссии среди членов комитета было отношение к императорской системе правления в Японии.

Споры завершились в мае 1944 г., когда комитет решил, что императорская система будет сохранена, территория Японии расчленяться не будет, а японское правительство будет самостоятельно осуществлять руководство страной. Однако это было мнение дипломатов. Среди усиливших в годы войны своё влияние генералов существовали собственные взгляды на будущую оккупационную политику в Японии.

Перспектива участия СССР в войне против Японии создавала предпосылки широкого использования советских войск для последующей оккупации части территории Японских островов. Однако американских политиков волновало, что в этом случае СССР получит большие права в управлении Японией. Высказывалось мнение, что при оккупации Японии США по аналогии с акционерной компанией должны обеспечить себе председательское место как держателя контрольного пакета акций. О том, что с политической точки зрения активное участие СССР в военных действиях на Дальнем Востоке невыгодно США, заявляли многие американские политики и дипломаты.

Сменивший умершего в апреле 1945 г. Франклина Рузвельта на посту президента США Гарри Трумэн отбросил план расчленения японской территории на оккупационные зоны, по которому войска СССР должны были занять весь остров Хоккайдо и северо-восточную часть главного острова страны Хонсю. Новый президент заявил, что оккупация и управление Японией должны быть «чисто американским предприятием».

Основные цели послевоенной политики в отношении Японии были определены в Потсдамской декларации союзников, к которой после объявления войны Японии присоединился и Советский Союз.

Главный вопрос, который волновал американцев: что нужно сделать, чтобы никогда впредь не допустить вновь превращения Японии во врага? Для этого, прежде всего, нужно было способствовать созданию в Японии такой экономической системы, которая позволила бы развиваться, не прибегая к внешней агрессии. Поэтому 11-й пункт Потсдамской декларации гласил: «Японии будет разрешено иметь такую промышленность, которая позволит поддержать ее хозяйство и взыскать справедливые репарации натурой, но не те отрасли промышленности, которые позволят ей снова вооружиться для ведения войны. В этих целях будет разрешен доступ к сырьевым ресурсам, в отличие от контроля над ними. В конечном счете Японии будет разрешено принять участие в мировых торговых отношениях».

В основу экономики послевоенной Японии американцы закладывали буржуазную либеральную систему «свободного рынка» американского образца. Созданию такой системы должно было способствовать проведение реформ, в разработке которых на первом этапе оккупации в рамках созданного в декабре 1945 г. Союзного совета для Японии участвовал и Советский Союз. Хотя Совет являлся консультативным органом, и окончательное решение по вопросам трансформации японского общества принимал генерал Макартур, считается, что СССР сыграл определенную роль в демилитаризации Японии, роспуске японских монополий — дзайбацу, ликвидации помещичьего землевладения, введении нового трудового законодательства, права на создание профсоюзных организаций и других реформ.

Дабы держать Японию «в узде», не допустить ее возрождения на каком-то этапе в качестве военной державы, администрация США подготовила для оккупированной страны новую конституцию, в которой впервые в современной истории провозглашался отказ государства от права ведения войны и обладания вооруженными силами. Глава 9 принятой в мае 1947 г. Конституции Японии гласит:

«Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооружённой силы как средства разрешения международных споров.

Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признаётся».

Хотя текст конституции был написан американцами, японский народ одобрительно воспринял ее «мирную статью» и требует продолжать следовать ее положениям. Что же касается быстро, не без помощи США, восстановивших свои монополии крупных японских капиталистов и обслуживающих их интересы политиков, то они, лишившись собственного репрессивного аппарата, стали уповать в противостоянии с народными массами на американских оккупантов. Именно опасения как Токио, так и Вашингтона набиравшего силу народного демократического движения во главе с Коммунистической и Социалистической партиями и массовыми профсоюзами страны побудили к объединению в борьбе за власть в Японии американских и японских монополий. К такому единению вынуждало Вашингтон и изменение политической и военной расстановки сил в Северо-Восточной Азии.

В отличие от опасавшихся возрождения японского милитаризма политиков американские военные с самого начала видели в поверженном враге своего пособника в проведении курса на военное доминирование США на Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Идеи использовать для этого бывшую императорскую армию родились у американских генералов сразу же после ее демобилизации и разоружения. В декабре 1945 г. штаб Макартура поручил группе офицеров бывшего Генерального штаба сухопутных сил Японии во главе с полковником Такусиро Хаттори разработать план возрождения японской армии численностью 15 дивизий для мирного времени и 50 дивизий для военного времени. Такой план был подготовлен и передан в штаб Макартура.

В феврале 1946 г. один из руководителей американской военной администрации в Японии заявил в беседе с известным американским журналистом Марком Гейном: «Не будем заблуждаться. Нам нужна сильная Япония, ибо настанет день, когда нам придется столкнуться с Россией, и для этого понадобится союзник. Таким союзником будет Япония». Не правда ли, эти планы перекликаются с замыслами Уинстона Черчилля использовать капитулировавшие в западной зоне гитлеровские дивизии для реализации плана войны против СССР «Немыслимое»?

Ответом на создание КНДР и КНР было участие США в войне в Корее, в которой Япония активно использовалась как тыловая база американской армии. Корейская война побудила администрацию США в нарушение принятой в 1947 г. послевоенной конституции Японии встать на путь воссоздания японских вооруженных сил. С другой стороны, правительство США изыскивало возможность обойти 12-й пункт Потсдамской декларации о выводе в результате урегулирования с Японией всех иностранных войск с ее территории, чего настойчиво добивался СССР. Правительство США стремилось заключить с Японией мирный договор на условиях сохранения в стране американского военного присутствия и определяющего экономического и политического влияния. Скорейшее подписание подобного договора было необходимо американцам еще и потому, что в широких слоях японского народа росли антиамериканские настроения, усиливались протесты против затянувшегося оккупационного режима. Командующий оккупационными войсками в Японии генерал Макартур в своих донесениях в Вашингтон особо подчеркивал, что «продолжение оккупации может навсегда поссорить США с Японией».

Впервые штаб Макартура предложил заключить мирный договор c Японией еще в 1947 г. после принятия в стране новой конституции. Однако предложенный проект договора носил явно проамериканский характер, что вызвало возражения не только Советского Союза, но и других союзных держав. Победа коммунистов в гражданской войне в Китае подтолкнула администрацию США форсировать предоставление Японии формальной независимости с тем, чтобы превратить ее в полноценного военного союзника по борьбе с коммунизмом в Азии. Социалистические страны открыто объявлялись противниками США и Японии, от которых надо было якобы обороняться.

В мае 1950 г. генерал Макартур обнародовал новую концепцию обороны: «…Теперь Тихий океан превратился в англосаксонское озеро, и наша линия обороны проходит через цепь островов, окаймляющих берега Азии. Эта цепь берет свое начало с Филиппинских островов, продолжается архипелагом Рюкю, в который входит главный остров Окинава, затем она, поворачивая назад, проходит через Японию, Алеутские острова и Аляску». Премьер-министр Японии Сигэру Ёсида не возражал против пристегивания своей страны к военной стратегии США. Он заявлял: «Мы тоже ведем борьбу с коммунизмом, и у нас есть очень опасный враг на севере». Японское правительство, опасаясь левых сил в стране и распространения социалистических идей, втайне от народа обращалось к американцам с просьбой оставить в Японии свои войска и после заключения мирного договора.

8 сентября 1951 г. в Сан-Франциско был подписан сепаратный мирный договор с Японией. Советское правительство, протестуя против отказа США пригласить на мирную конференцию Китайскую Народную Республику и другие социалистические страны, а также нежелания Вашингтона отразить в договоре согласно Ялтинским соглашениям переход Южного Сахалина и Курильских островов в состав Советского Союза, отказалось поставить свою подпись под этим документом. Не могла Москва согласиться и с тем, что договор допускал сохранение на территории Японии контингента вооруженных сил США.

В день подписания мирного договора в клубе сержантского состава американской армии был заключен японо-американский «договор безопасности», означавший сохранение военно-политического контроля США над Японией. Согласно статье 1-й этого договора, японское правительство предоставляло США «право размещать наземные, воздушные и морские силы в Японии и вблизи нее». Иными словами территория страны на договорной основе превращалась в плацдарм, с которого американские войска могли совершать военные операции против соседних азиатских государств. Ситуация усугублялась тем, что из-за своекорыстной политики Вашингтона эти государства, в первую очередь СССР и КНР, оставались в состоянии войны с Японией, что не могло не сказываться на международной обстановке на Дальнем Востоке.

«Договор безопасности» нужен был США не только для обладания на Японских островах важным плацдармом, но и с целью вовлечения Японии в военную стратегию США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это проявилось уже в годы войны в Корее (1950 — 1953 гг.), когда под видом «специальных заказов» для войск ООН, основу которых составляла армия США, и марионеточного южнокорейского режима Япония была превращена в американскую базу снабжения и ремонта военной техники, что во многом способствовало восстановлению японской промышленности и получению прибылей. Основу новой военной промышленности американцы создавали еще до Корейской войны.

В марте 1948 г. штаб оккупационных войск США в Японии отдал секретный приказ о прекращении демонтажа 125 предприятий, включённых в репарационный список, в 1949 г. из репарационного списка были исключены 73 японские компании, владевшие предприятиями, выпускавшими продукцию военного назначения. В конце 1949 г. возобновили работу японские арсеналы.

Япония была превращена в перевалочную базу армии США — для транспортировки американских войск и военной техники и материалов в Японии было мобилизовано 12 000 железнодорожных вагонов. Далее они доставлялись в порты Кореи на японских судах. По некоторым сведениям, в войне в Корее принимало участие в боевых действиях до 25 тысяч японцев. Однако документального подтверждения этой цифры не обнаружено.

Зато доподлинно известно, что американцы через несколько дней после начала Корейской войны создали в Японии «резервный полицейский корпус» (75 тыс. чел.). Перед этим весной 1950 г. на переподготовку в США были направлены первые 230 высших японских офицеров. В августе 1952 г. преобразовали его в «корпус национальной безопасности» (110 тыс. чел.). И, наконец, 1 июля 1954 г. парламент страны принял закон о создании на основе корпуса так называемых «сил самообороны» Японии, а именно, вооруженных сил, включающих в свой состав современные сухопутные войска, авиацию и военно-морской флот.

Опыт Корейской войны убедил американцев в перспективах использования Японии не только как «тыловой базы», но и как военного союзника. Тем более что быстрый рост промышленного производства Японии, накопление за счет экспорта японских товаров немалых средств позволяли приступить к этапу превращения Японии из просто тыловой базы в военного партнера, обладающего сильной, хорошо вооруженной современной армией, хотя и призванного играть подчиненную роль. Однако японские политики, обретая экономическую мощь, проявляли стремление к большей самостоятельности, в том числе в отношениях с США. Дабы хотя бы внешне удовлетворить возрастающие амбиции Токио, американская администрация «с пониманием» отнеслась к идее пересмотра «договора безопасности» 1951 г., ибо он вызывал недовольство и в широких кругах демократической общественности Японии, требовавшей вовсе отказаться от военного союза с США.

В этой обстановке американцы стремились, создав видимость большей и самостоятельной роли Японии в японо-американском союзе, в то же время сохранить все привилегии, которыми они пользовались на Японских островах. А главное — сохранить право размещать по своему усмотрению в Японии военные базы США. При этом было очевидно, что присутствие американских войск и военных баз на японской территории фактически сводило на нет формальное прекращение оккупации.

Несмотря на беспрецедентно бурные народные выступления против заключения нового «договора безопасности», усилиями правящей Либерально-демократической партии Японии и американского ставленника премьер-министра страны Нобусукэ Киси (дед бывшего японского премьера Синдзо Абэ) 19 января 1960 г. «Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности» был подписан. Для подчеркивания якобы «равноправного» характера соглашения в него была внесена статья 4-я, предусматривавшая «предварительные консультации» сторон по вопросу о выполнении данного договора во всех случаях, когда окажутся под угрозой безопасность Японии или международная безопасность на Дальнем Востоке. Однако в действительности такие «консультации» распространялись лишь на ограниченный круг вопросов. По этому поводу авторитетный японский журнал «Тюо корон» отмечал: «Практика показала, что американские войска ни в чем не стесняются в Японии, а в случае возникновения войны они не будут связывать себя консультациями. Поведение американских войск в Японии в связи с «кубинским кризисом в 1962 г. свидетельствует о том, что они действуют, как хотят, а Япония оказалась бы вовлеченной в эти действия автоматически».

Ярким проявлением превращения Японии в плацдарм агрессивных войн в Восточной Азии стало использование ее инфраструктуры и экономики для обеспечения развязанной США войны во Вьетнаме. Вот как оценивали роль своей страны японские авторы книги «Черная книга Японии. Мы предъявляем обвинение»: «В порты-базы военно-морского флота США в Японии стали заходить американские атомные подводные лодки, забрызганные кровью вьетнамского народа, на военные транспорты грузится оружие для истребления вьетнамцев. С аэродромов американских ВВС в Японии взлетают бомбардировщики, отправляющиеся бомбить Северный Вьетнам. Напалмовые бомбы, изготовленные в Японии, грузят на американские транспортные суда с японской командой и отправляют из японских портов во Вьетнам, чтобы сжигать вьетнамцев. Военные базы США в Японии пропахли порохом и кровью вьетнамского народа. Более того, США стремятся вовлечь в эту жестокую войну, в свои агрессивные войны в Азии, «силы самообороны» Японии… Соединенные Штаты используют всю Японию как крупнейшую оперативную базу и базу снабжения в своей системе ядерной стратегии в Азии, при этом эти базы играют все большую роль в так называемой американской стратегии «выдвинутых рубежей». Подтверждением этого служит лишь тот факт, что 92 процента использованного американской армией против вьетнамского народа напалма было произведено в Японии.

Война во Вьетнаме показала, что американские базы в Японии и военно-техническое содействие Токио стали важнейшим фактором военной стратегии США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если раньше применительно к Японии термин «непотопляемый авианосец» использовался лишь в журналистике, то в период всестороннего расширения и углубления военного альянса двух стран при премьер-министре Ясухиро Накасонэ и президенте США Рональде Рейгане он стал термином политического лексикона. Когда, как писали в японских СМИ, японский лидер признал, что «на японском непотопляемом авианосце вывешен американский флаг».

За прошедшие с тех пор годы созданные при поддержке и поощрении Вашингтона и Пентагона армия, авиация и флот Страны восходящего солнца в нарушение Конституции Японии вновь выдвинулись в число ведущих вооруженных сил мира. Достаточно сказать, что по военным ассигнованиям скрывающиеся под эвфемизмом «силы самообороны» японские армия и флот равны, а то и опережают ядерные державы — Великобританию и Францию. Ну, а президент США Дональд Трамп и вовсе открыто призвал японцев к ядерному вооружению. Подобные речи встречают теплый прием у японских реваншистов, мечтающих о возвращении «утерянных» территорий, в том числе русских Курил и Сахалина. При очередном изменении международной обстановки построенный с благословения Вашингтона японский «авианосец» может снова двинуться в военный поход.