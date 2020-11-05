Вашингтон, 5 ноября 2020, 10:38 — REGNUM Соединённые Штаты вернуться в Парижское соглашение по климату. Сделать это в случае своей победы на выборах президента страны пообещал кандидат в главы государства от Демократической партии Джозеф Байден.
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Политик уточнил, что это произойдёт сразу после его инаугурации.
Добавим, что инаугурация президента США запланирована на 20 января 2021 года.
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Как сообщало ИА REGNUM, подобные заявления о возвращении в Парижское соглашение по климату в случае своей победы на президентских выборах кандидат от Демократической партии США на пост главы государства, бывший вице-президент Джозеф Байден делал в июле 2020 года. Он подчёркивал, что такое решение позволит Соединённым Штатам вернуться в бизнес ведущих стран мира.
В свою очередь, комментируя это намерение Байдена, президент США Дональд Трамп заявил, что от повторного вступления США в договор выиграют Россия и Китай, но не американская сторона. Глава Белого дома отметил, что данное соглашение может уничтожить в стране множество рабочих мест, принесёт убытки в триллионы долларов и подорвёт положение государства в мире.
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