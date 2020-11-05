Ницца, Франция, , 10:36 — REGNUM Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози предложил «на определенное время приостановить действие Шенгенского соглашения» после убийства выходцем из Туниса Брахимом Ауиссауи троих человек у собора Нотр-Дам.

В своем интервью местному изданию Nice-Matin от 5 ноября мэр города заявил, что нападение произошло в Ницце, «не просто потому что это Ницца, а потому что она находится близко к границе» с Италией, откуда прибыл 21-летний Ауиссауи.

По этой причине Эстрози предложил «на определенное время приостановить действие Шенгенского соглашения», которое обеспечивает свободу передвижения лиц между рядом стран Европы.

Напомним, 3 ноября полиция Ниццы освободила двух задержанных, ранее подозреваемых в пособничестве Ауиссауи, один из которых — 29-летний выходец из Туниса, который приехал из Италии вместе с Ауиссауи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ницце задержали еще четырех подозреваемых в пособничестве террористу