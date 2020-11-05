Москва, , 10:34 — REGNUM Если президентом США станет кандидат от Демократической партии Джо Байден, то он займется демонтажем всего, что создано действующим президентом Америки Дональдом Трампом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

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"Трудно сказать, какие конкретно решения будут приняты Трампом или Байденом после избрания одного из них президентом США, — сказал Вассерман. — Но если победит Трамп, то в числе первых его распоряжений будет расследование подтасовок на выборах в других штатах, а не только в Висконсине, Мичигане и Джорджии. Ну, а если победит Байден, то он займется демонтажем всего созданного при Трампе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что он побеждает в достаточном количестве штатов, чтобы набрать необходимые для победы 270 голосов членов коллегии выборщиков.

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