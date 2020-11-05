Москва, , 10:31 — REGNUM Окружение кандидата в президента США Джо Байдена рассчитывает затянуть подведение итогов выборов президента Америки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

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«Во-первых, Байден в данный момент достаточно слабоумен, чтобы искренне верить в свою победу, — сказал Вассерман. — Во-вторых, его окружение рассчитывает на то, что срок принятия решения ограничен. Президент вступает в должность 20 января года, следующего за выборами. И если удастся затянуть процесс, то президентом станет председатель Палаты представителей парламента. А Пелоси настолько бешеная, что на ее фоне даже Байден выглядит болельщиком Трампа. Поэтому цель партии будет выполнена».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что там готовы к сценарию, при котором победителя президентских выборов придётся определять законодателям.

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