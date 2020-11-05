Москва, , 10:30 — REGNUM У действующего президента США Дональда Трампа всё еще остаются шансы победить и остаться главой Белого дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

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"У Трампа остаются шансы победить, — сказал Вассерман. — Американские выборы вообще организованы настолько плохо, что если бы их проводили по таким же правилам в любой другой стране, то американцы первыми объявили бы их недемократичными. Подтасовки в подсчете голосов сейчас видны невооруженным глазом. Поэтому Трамп опротестует их. Ну, а в Верховном суде США сейчас три человека обязаны своим назначением лично ему, и вряд ли какие-то указания со стороны позволят им заткнуть самим себе рот. Так что шансы неплохие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, штаб президента Соединённых Штатов Дональда Трампа может подать иски в связи с подсчётом голосов в штатах Аризона и Невада.

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