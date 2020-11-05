Пханмунджом , Южная Корея, , 10:27 — REGNUM 4 ноября министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён посетил пограничный пункт Пханмунчжом по случаю возобновления программ турпоездок на границу с КНДР. Об этом сообщает KBS.

В своём выступлении министр выразил надежду на улучшение межкорейских отношений, а также призвал Пхеньян восстановить каналы связи между странами и возобновить проведение встреч разделённых в годы Корейской войны семей.

По мнению Ли Ин Ёна, в настоящее время существуют все возможности для улучшения межкорейских отношений. Если Пхеньян рассматривает возможность изменения своей политики в зависимости от результатов президентских выборов в США, то Сеул будет стремиться к достижению мира на Корейском полуострове независимо от исхода выборов, добавил он.

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