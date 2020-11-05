Пекин, , 10:20 — REGNUM Министерство иностранных дел КНР надеется, что администрация США после подведения итогов выборов будет придерживаться принципа взаимоуважения и сотрудничать с Китаем. Об этом 5 ноября заявил замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн.

«Нам необходимо сотрудничество, у нас большое пространство для сотрудничества», — сказал Юйчэн на пресс-конференции.

По его словам, у двух стран есть разногласия, «но их надо регулировать и контролировать, содействовать тому, чтобы китайско-американские отношения шли по правильной колее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что кто бы ни победил на выборах президента США, экономическое противостояние Америки с Китаем продолжится.

Отметим, в США закончились президентские выборы, и сейчас идет подсчет голосов. По последним данным, основная борьба между Дональдом Трампом и Джо Байденом развернется в штате Невада. Пока Байден там опережает Трампа на 0,6% голосов.

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