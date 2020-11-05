Портленд, США, , 10:16 — REGNUM Национальная гвардия США поможет полиции навести порядок в городе Портленд, пишет 5 ноября газета USA Today со ссылкой на решение губернатора Орегоны Кейт Браун.

Издание сообщает о массовых правонарушениях в городе. Полиция задержала девять человек. По данным USA Today, в Портленде активны две группы демонстрантов.

Напомним, после окончания президентских выборов в США начались массовые протесты с участием сторонников президента Дональда Трампа, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена и активистов BlackLivesMatter.

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